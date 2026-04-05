Стармер попал в скандал из-за отпуска во время угроз Трампа стереть Иран

Британский премьер-министр Кир Стармер оказался в центре скандала. Он находился на отдыхе в Испании, когда президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить Иран. Об этом пишет газета Daily Express.

Премьер-министр провел четырехдневный пасхальный отпуск с семьей в Испании. В это время президент Трамп пригрозил стереть иранскую цивилизацию и отправить страну обратно в каменный век. Стармер вернулся в Великобританию вечером во вторник коммерческим рейсом и узнал о развитии событий вместе со всеми.

Оппоненты сразу указали на иронию ситуации. Ранее Стармер критиковал Бориса Джонсона за поездку в Сомерсет во время кризиса в Афганистане в 2001 году и заявлял, что «нельзя координировать международные действия с пляжа».

«Я бы не остался в отпуске, пока Кабул падал», - напомнили слова Стармера его противники.

По данным испанских СМИ, премьер-министр отдыхал в Валенсии и останавливался в отеле в центре города. Его сопровождали четыре телохранителя. Официального подтверждения места отдыха от Даунинг-стрит не поступало. The Times также подтвердила, что Стармер провел последние дни отпуска в Испании именно в тот момент, когда Трамп сделал жесткие заявления по Ирану.

Впоследствии Стармер подверг критике риторику американского президента. Он заявил, что угрозы уничтожить целую цивилизацию не отражают британские ценности.

Пока мир ждал возможной эскалации на Ближнем Востоке, премьер-министр находился вне Великобритании. Лишь после объявления Трампом перемирия с Ираном ситуация несколько разрядилась. Сейчас Кир Стармер находится с визитом в странах Персидского залива, где обсуждает хрупкое перемирие и свободу судоходства в Ормузском проливе.