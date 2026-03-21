Стармер: Британия больше не разрешит США пользоваться базой на Кипре

Британский премьер подтвердил, что база Акротири больше не является частью соглашения с США.
Виктория Бокий 21-03-2026 23:26
© Фото: Martyn Wheatley, i-Images, Globallookpress

Британский премьер-министр Кир Стармер пообещал президенту Кипра Никосу Христодулидису, что Лондон больше не разрешит США использовать базу Акротири для ударов по Ирану. Об этом передает канцелярия Стармера на Даунинг-стрит.

«Премьер-министр подтвердил, что база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона», - говорится в заявлении.

Напомним, в начале марта БПЛА ударили по британской базе Акротири. Сообщалось, что удар нанесли силы Ирана. На фоне этого МИД Великобритании предупредил об угрозе терактов на Кипре.

Накануне Великобритания дала разрешение США на использование своих авиабаз для нанесения ударов по Ирану. Вчера Стармер заявлял, что соглашение о предоставлении Соединенным Штатам права использовать базы Британии дает возможность проводить «оборонительные операции» по ослаблению ракетных позиций Ирана и «возможностей, используемых для атак» на суда в Ормузском проливе.

#сша #Великобритания #Кипр #Военные базы #кир стармер #Акротири
