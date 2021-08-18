«Талибы* стараются завоевать поддержку народа»: посол Жирнов о нынешней ситуации в Кабуле

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов рассказал о ситуации в Кабуле после захвата талибами*. По его словам, после захвата Кабула боевиками «Талибана»* сложилась парадоксальная ситуация - обстановка в городе оказалась спокойнее чем при президенте Гани. Однако не стоит делать поспешные выводы и заявлять, что талибы* улучшили ситуацию в стране. Особое внимание посол уделил событиям в аэропорту Кабула, где в первые дни царили хаос и паника.

«То, что происходило в аэропорту никакого отношения к талибам* и ситуации не имеет. Неразбериха, паника и жертвы допущены в секторе аэропорта, который контролируется американцами. В городе спокойно - ни одного выстрела за три дня. Самое интересное, что ситуация сейчас спокойнее, чем была до талибов*. В этом парадокс - западники предрекали хаос и кровавую баню», - рассказал посол.

По его словам, за день до прихода в Кабул «Талибана»*, в городе царила анархия. Жирнов связывает это с тем, что после падения режима Гани не осталось сил, которые могли бы противодействовать мародерам и бандитам. Однако с приходом боевиков в город ситуация изменилась.

«Талибы* стараются завоевать поддержку народа. Они показывают, что навели в городе порядок и избавились от преступности... Я не стараюсь идеализировать талибов*, понимаю, что могут быть разные развития событий - я сухо комментирую то, что есть в городе сейчас», - отметил дипломат.

Ранее Жирнов рассказал, что оценке перспектив удержания власти в Афганистане талибами* или вице-президентом Амруллой Салехом нужно быть реалистами. Москва готова к любому развитию событий.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.