Один человек погиб, трое пострадали при ЧП в шахте Ростовской области

Один человек погиб, трое пострадали в результате ЧП в шахте в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

Хлопок произошел во время работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе.

«В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы. На месте работают следователи.