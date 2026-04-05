Один человек погиб, трое пострадали при ЧП в шахте Ростовской области

В забое произошел хлопок.
Дима Иванов 10-04-2026 17:20
© Фото: СУ СК России по Ростовской области © Видео: СУ СК России по Ростовской области

Один человек погиб, трое пострадали в результате ЧП в шахте в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

Хлопок произошел во время работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе.

«В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы. На месте работают следователи.

#Ростовская область #ск россии #шахты
