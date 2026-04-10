Куба позволит компаниям из РФ управлять промышленностью

Российские компании получат возможность участвовать в управлении промышленными производствами на территории Кубы. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, не так давно на межправительственной комиссии российская и кубинская стороны договорились, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании.

Чекушов в интервью РИА Новости подчеркнул, что такая договоренность заинтересует российский бизнес и откроет новые перспективы для инвестиций на Кубе.

Куба переживает один из самых тяжелых экономических и энергетических кризисов за последние десятилетия. Основная причина - острая нехватка нефти и нефтепродуктов, вызванная американской топливной блокадой, начатой в конце января 2026 года.

В результате импорт нефти на остров практически остановился. Куба производит самостоятельно лишь около 40% необходимого топлива, остальное раньше поступало в основном из Венесуэлы. Промышленные предприятия, особенно никелевые и кобальтовые заводы, сильно сократили или полностью остановили работу из-за отсутствия энергии и топлива.

Страна регулярно сталкивается с многочасовыми и даже общенациональными отключениями электричества. В марте 2026 года произошли два крупных общенациональных блэкаута, которые парализовали больницы, транспорт, водоснабжение и производство. Многие фабрики перешли на сокращенный график или приостановили деятельность.

Россия стала одним из немногих источников поддержки. В конце марта 2026 года в порт Матансас прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с примерно 700-730 тысячами баррелей сырой нефти. Это первая значительная поставка нефти на Кубу за три месяца. Российская сторона заявила, что поставки носят гуманитарный характер и продолжатся. В начале апреля Москва объявила о подготовке второго танкера.