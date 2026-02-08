Переносы рейсов и дозаправки: как дефицит топлива на Кубе отразился на туризме

Россияне пока массово не отменяют туры на Кубу, но интерес к ней снизился, сообщили в Союзе туриндустрии. Время перелета на остров может сильно увеличиться из-за того, что самолетам потребуется дозаправка. С сегодняшнего дня и в течение месяца в аэропортах Кубы запретили заправлять самолеты авиакеросином. Это связано с топливным кризисом в республике. Его вызвала американская нефтяная блокада.

Кубинский топливный кризис, который разразился 30 января, напрямую коснулся и туристов из России, которые не смогли вовремя вылететь на родину.

«Мы подумали, что мы сегодня не улетим, и нам придется жить в Гаване. У нас закончились доллары и вода», - рассказала пассажирка рейса из Гаваны Анастасия Андрианова.

Власти Кубы предупредили все зарубежные авиакомпании, что как минимум месяц не смогут заправлять их самолеты топливом. Российские перевозчики, которые накануне отметили день работника гражданской авиации, сразу же принялись корректировать расписание. Причем сообщение об этом, как выяснилось, застало пассажиров, которые уже находились внутри самолета в Москве, прямо на летном поле.

Пассажирам предложили переоформить билеты на ближайший рейс в Гавану 15 февраля. То есть даже в лучшем случае отпуск станет на неделю меньше. При этом о полном прекращении полетов на Кубу, заявили представители национального перевозчика, пока не идет и речи. Однако в рейсах в Гавану и Варадеро может появиться дополнительная посадка для дозаправки. Столкнуться с этим некоторым туристам уже пришлось накануне.

В посольстве России на Кубе заявили, что находятся на связи с соотечественниками и авиационными властями. Там подтвердили информацию, что с целью экономии электричества некоторым туристам пришлось переехать в более крупные отели. При этом каких-либо поводов для беспокойства в российской туриндустрии не видят.

«На текущий момент операторы не заявляют о рекомендациях воздержаться от путешествий на Кубу. Гостиницы функционируют, плюс мы не фиксируем большого количества отказов. Поэтому туристам беспокоиться не о чем», - уточнил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Столь острый энергетический кризис Куба испытывает впервые за последнее десятилетие. Причины в фактической нефтяной блокаде, устроенной США. Даже по московским меркам проживание в отелях на Кубе стоит невероятно дорого - до 30 000 рублей за сутки за номер без воды и света. К заправкам выстраиваются очереди из автомобилей.