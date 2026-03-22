Третий за месяц блэкаут на Кубе произошел из-за поломки генератора на ТЭС

Поломка одного из агрегатов на ТЭС Нуэвитас вызвала каскадный эффект и остановку других работающих машин.
Виктория Бокий 22-03-2026 14:48
© Фото: Jiang Biao, XinHua, Globallookpress

Третий за март блэкаут на Кубе произошел из-за внезапной поломки генератора на ТЭС Нуэвитас, которая находится в провинции Камагуэй. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Кубинский Электрический союз.

«Произошел каскадный эффект у работавших машин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выход из строя одного агрегата вызвал каскадный эффект и остановку других работающих машин. Местные власти задействовали резервные генераторы для снабжения больниц, водопроводных систем и других критически важных объектов.

За последние два года отключения электроэнергии стали обычным явлением на Кубе. Связано это со стареющей инфраструктурой республики. Вторая причина происходящего – нехватка топлива на фоне нефтяной блокады со стороны США.

Напомним, в ночь с 21 на 22 марта стало известно, что электроэнергетическая система Кубы вновь вышла из строя. До этого блэкаут происходил в стране 16 и 4 марта.

Накануне правительство Кубы отказало американскому посольству в предоставлении дизельного топлива для генераторов и назвало это просьбу бесстыжей. Такое решение было принято на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады со стороны США.

#в стране и мире #Куба #поломка #ТЭС #генератор #блэкаут
