Тело второго погибшего достали из-под завалов после взрыва во Владикавказе

Тело второго погибшего достали из-под завалов после взрыва на складе с пиротехникой в центре Владикавказа, в больницах остаются 14 человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В результате взрыва пострадали два ребенка - подросток 2014 года рождения и годовалый младенец. Они находятся в Республиканской детской клинической больнице Владикавказа в стабильном состоянии. В больницах города также находятся еще 12 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии, добавил глава региона.

Взрыв во Владикавказе произошел утром 10 апреля. Как сообщили в МЧС, взорвалась пиротехника на многоэтажном складе в центре города. В результате часть здания обрушилась, пострадали 14 человек. Площадь пожара оценивается в 750 квадратных метров, площадь обрушения - в 800 квадратных метров.