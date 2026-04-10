Тело погибшего извлекли из-под завалов на складе во Владикавказе

Константин Денисов 10-04-2026 15:00
© Фото: РИА Новости, МЧС России

Тело первого погибшего извлекли из-под завалов на складе во Владикавказе, где произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента выросло до 14 человек. Из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Среди пострадавших - двое детей. Один ребенок находится в стабильном состоянии, второго госпитализировали. Другие подробности пока отсутствуют.

Напомним, взрыв прогремел утром 10 апреля на складе пиротехники. Он привел к крупному пожару. Сейчас на месте происшествия трудятся 145 человек и 39 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #взрыв #дети #пострадавшие #владикавказ
