Тело погибшего извлекли из-под завалов на складе во Владикавказе

Тело первого погибшего извлекли из-под завалов на складе во Владикавказе, где произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента выросло до 14 человек. Из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Среди пострадавших - двое детей. Один ребенок находится в стабильном состоянии, второго госпитализировали. Другие подробности пока отсутствуют.

Напомним, взрыв прогремел утром 10 апреля на складе пиротехники. Он привел к крупному пожару. Сейчас на месте происшествия трудятся 145 человек и 39 единиц техники.