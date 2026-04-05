Число пострадавших от взрыва во Владикавказе возросло до 14

Число пострадавших после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе возросло до 14 человек, состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее спасатели МЧС вытащили из-под завалов еще двух человек. На месте работают 145 человек и 39 единиц техники.

Состояние четырех человек оценивается как крайне тяжелое, еще четверых обследуют медики. Пострадавший ребенок в стабильном состоянии, уточнил Меняйло. Позднее он добавил, что госпитализировано уже 14 пострадавших, включая еще одного ребенка.

Взрыв произошел на многоэтажном складе в центре Владикавказа, там хранилась пиротехника. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.