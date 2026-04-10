Times: страны ЕС согласны на все, лишь бы США не вышли из НАТО

Поведение членов альянса разозлило Дональда Трампа.
Константин Денисов 10-04-2026 15:28
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Европейские страны готовы на любое «наказание» от Вашингтона, лишь бы США не вышли из НАТО. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, во время беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте глава Белого дома Дональд Трамп был зол и пообещал наказать тех членов альянса, которые отказались помогать Вашингтону на Ближнем Востоке.

Как утверждает Politico, диалог и вовсе состоял в основном из оскорблений. Ранее Рютте признал, что в ближайшей перспективе речи о вступлении Украины в НАТО не идет.

Кроме того, генсек НАТО озвучил требования Трампа к организации движения в Ормузском проливе и сообщил о готовности альянса взять это на себя. Рютте также подтвердил, что НАТО в последние годы сознательно подбиралось к границам России, но сейчас не планирует расширяться.

