Рютте признал, что речи о вступлении Украины в НАТО не идет

На данный момент речи о вступлении Украины в НАТО не идет. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности», - пояснил Рютте, выступая на форуме в Вашингтоне.

По его признанию, альянс действительно на протяжении многих лет подбирается к границам России, но больше расширяться пока не планирует. Рютте также признал, что некоторые страны отказались помогать США на Ближнем Востоке, и он почувствовал разочарование в них главы Белого дома Дональда Трампа.

Кроме того, Трамп озвучил генсеку НАТО свои требования по организации движения в Ормузском проливе. Рютте отметил, что альянс готов напрямую участвовать в обеспечении судоходства.