Рютте признал, что речи о вступлении Украины в НАТО не идет

Альянс лишь готов предоставить гарантии безопасности.
Константин Денисов 09-04-2026 22:51
© Фото: IMAGOHans-Jürgen Serwe, Global Look Press

На данный момент речи о вступлении Украины в НАТО не идет. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности», - пояснил Рютте, выступая на форуме в Вашингтоне.

По его признанию, альянс действительно на протяжении многих лет подбирается к границам России, но больше расширяться пока не планирует. Рютте также признал, что некоторые страны отказались помогать США на Ближнем Востоке, и он почувствовал разочарование в них главы Белого дома Дональда Трампа.

Кроме того, Трамп озвучил генсеку НАТО свои требования по организации движения в Ормузском проливе. Рютте отметил, что альянс готов напрямую участвовать в обеспечении судоходства.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
