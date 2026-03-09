МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России утвердили цвета формы медиков на каждую должность

Сотрудникам также предписали носить обувь с подошвой высотой два-три сантиметра.
Глеб Владовский 09-03-2026 06:47
© Фото: Андрей Сорокин, РИА Новости

Министерство здравоохранения РФ утвердило шесть цветов медицинских работников в зависимости от занимаемой должности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

«Руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному - темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу - салатового цвета. Для младшего медицинского персонала... лавандового цвета», - пишет агентство.

Также отмечается, что сотрудникам медицинской сферы предписывается носить обувь с подошвой высотой два-три сантиметра. Кроме того, она должна быть прорезиненной и не допускать проскальзывания и прочих неудобств.

Ранее сообщалось, что Минздрав России определил минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медицинские вузы в 2026 году. Соответствующий приказ опубликовали на портале правовой информации.

