В России утвердили цвета формы медиков на каждую должность

Министерство здравоохранения РФ утвердило шесть цветов медицинских работников в зависимости от занимаемой должности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

«Руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному - темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу - салатового цвета. Для младшего медицинского персонала... лавандового цвета», - пишет агентство.

Также отмечается, что сотрудникам медицинской сферы предписывается носить обувь с подошвой высотой два-три сантиметра. Кроме того, она должна быть прорезиненной и не допускать проскальзывания и прочих неудобств.

