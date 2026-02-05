МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минздрав утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы в 2026 году

Для поступления в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова необходимо набрать минимум 55 баллов на определенные специальности.
Дарья Ситникова 05-02-2026 22:31
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Минздрав России определил минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медицинские вузы в 2026 году. Соответствующий приказ опубликовали на портале правовой информации.

Для поступления в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» необходимо набрать минимум 55 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для обучения по специальности «Сестринское дело» - 50 баллов, а на программе «Фармация» - 45 баллов по вышеуказанным предметам.

Абитуриентам, желающим поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова на программу «Лечебное дело», следует набрать минимум 56 баллов по русскому языку, биологии и химии. На направлениях «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация» минимум 50 баллов. В приказе также прописаны минимальные баллы по ЕГЭ для поступления и в другие медицинские вузы в регионах РФ.

Рособрнадзор ранее опубликовал список учебных предметов и минимальные баллы по Единому государственному экзамену в 2026 году. Уточняется, что для получения аттестата школьникам необходимо будет сдать русский язык минимум на 24 балла, а также математику базового уровня. Для последующего поступления в вуз потребуется 36 баллов по русскому языку.

Из предметов по выбору наиболее высокий порог установлен для сдачи обществознания. Он составляет 42 балла. Информатика - 40 баллов, география - 37. Биология, физика и химия - 36, история и литература - 32, профильная математика - 27, иностранные языки - 22 балла.

#Россия #Медицина #абитуриенты #университет #минздрав рф #баллы #поступление
