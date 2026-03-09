Иран нанес удары по Израилю и базам США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами

Иран нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке гиперзвуковыми ракетами «Фаттах» и сверхтяжелыми ракетами классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар». Об этом сообщило центральное телевидение исламской республики с ссылкой на КСИР.

Удар был нанесен в рамках 30-го этапа операции «Правдивое обещание-4». Сообщается об успешном поражении всех целей, однако информация о подробностях отсутствует.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что несколько военных США попали в плен. Секретарь органа Али Лариджани заявил, что это произошло в соседней стране, но не уточнил, в какой именно.

Данные о потерях сторон сильно разнятся. В Иране сообщают о 200 уничтоженных американских военнослужащих. США официально подтвердили гибель семи военных. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал потери минимальными и выразил уверенность в том, что эти жертвы принесены не напрасно.