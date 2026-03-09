МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран нанес удары по Израилю и базам США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами

В КСИР сообщили об успешном поражении всех целей.
Константин Денисов 09-03-2026 03:32
© Фото: QudsN, Telegram

Иран нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке гиперзвуковыми ракетами «Фаттах» и сверхтяжелыми ракетами классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар». Об этом сообщило центральное телевидение исламской республики с ссылкой на КСИР.

Удар был нанесен в рамках 30-го этапа операции «Правдивое обещание-4». Сообщается об успешном поражении всех целей, однако информация о подробностях отсутствует.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что несколько военных США попали в плен. Секретарь органа Али Лариджани заявил, что это произошло в соседней стране, но не уточнил, в какой именно.

Данные о потерях сторон сильно разнятся. В Иране сообщают о 200 уничтоженных американских военнослужащих. США официально подтвердили гибель семи военных. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал потери минимальными и выразил уверенность в том, что эти жертвы принесены не напрасно.

#сша #Израиль #Иран #ксир #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 