WSJ: ЕС готов пересмотреть позицию по нефти из России из-за конфликта в Иране

Европейские страны могут пересмотреть свою позицию по российской нефти из-за конфликта в Иране. С таким мнением выступило издание The Washington Street Journal.

«Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром», - пишет WSJ.

Среди ключевых причин изменения позиции ЕС являются блокировка Ормузского пролива, а также послабление санкционного режима США в отношении российских производителей. Таким образом, по мнению авторов публикации, Россия сможет снова обогатиться как безальтернативный поставщик ресурсов, что позволит ей чувствовать себя намного увереннее на рынке.

Ранее сообщалось о том, что цена на нефть марки Brent впервые за четыре года превысила $100 за баррель. Стоимость газа также растет, а в Великобритании запасов СПГ осталось на двое суток. Чуть в более выгоном положении находится ЕС - там запасов хватит на несколько недель.