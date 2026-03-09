МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: ЕС готов пересмотреть позицию по нефти из России из-за конфликта в Иране

Мир снова становится зависимым от российских энергоресурсов.
Константин Денисов 09-03-2026 03:07
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Maksym Yemelyan, Global Look Press

Европейские страны могут пересмотреть свою позицию по российской нефти из-за конфликта в Иране. С таким мнением выступило издание The Washington Street Journal.

«Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром», - пишет WSJ.

Среди ключевых причин изменения позиции ЕС являются блокировка Ормузского пролива, а также послабление санкционного режима США в отношении российских производителей. Таким образом, по мнению авторов публикации, Россия сможет снова обогатиться как безальтернативный поставщик ресурсов, что позволит ей чувствовать себя намного увереннее на рынке.

Ранее сообщалось о том, что цена на нефть марки Brent впервые за четыре года превысила $100 за баррель. Стоимость газа также растет, а в Великобритании запасов СПГ осталось на двое суток. Чуть в более выгоном положении находится ЕС - там запасов хватит на несколько недель.

#Россия #в стране и мире #нефть #Европа #газ #Иран
