WSJ: Трамп одобрит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит США

Президент США Дональд Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит требованиям Вашингтона, сообщает The Wall Street Journal.

«Президент Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот окажется не готов выполнить требования США, такие как прекращение ядерной программы», - пишет газета, ссылаясь американских чиновников.

При этом Израиль, а не США возьмет на себя непосредственное исполнение операции по устранению нового лидера Ирана, отмечает издание.

Трамп ранее отверг кандидатуру Моджтабы Хаменеи, сына убитого в ударах верховного лидера Али Хаменеи, как неприемлемую. Он заявил, что должен участвовать в выборе следующего руководителя Ирана, и предупредил, что без одобрения США преемник «не продержится долго».