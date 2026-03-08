МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: любой новый Верховный лидер Ирана должен получить одобрение США

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о суверенном праве иранского народа выбрать своего нового Верховного лидера без вмешательства со стороны.
Ян Брацкий 08-03-2026 21:19
© Фото: Cashen Turner White House Keystone Press Agency Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что любому следующему Верховному лидеру Ирана придется заручиться поддержкой Вашингтона. В противном случае, он «не продержится долго», пообещал глава Белого дома. 

«Ему надо будет получить от нас одобрение. Если он не получит от нас одобрения, он не продержится долго», - сказал Трамп в интервью ABC News.

Сегодня в Иране ассамблея экспертов избрала Верховного лидера, в ближайшее время его имя будет озвучено, сообщил представитель собрания Мохаммад-Мехди Мирбагери. На этом фоне появлялись новости о назначении на должность сына битого Али Хаменеи Моджтаба. Подтверждений этой информации не поступало.

Напомним, предыдущий Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, занимавший этот пост долгие годы, был убит 28 февраля в результате израильского удара по своей резиденции. На следующий день от полученных ран скончалась его жена. Также были убиты целый ряд политических и военных деятелей.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что выборы нового Верховного лидера Исламской Республики - это ее внутреннее дело, и никто в этот процесс вмешиваться не должен.

#в стране и мире #сша #Трамп #Тегеран #Иран #Аббас Аракчи #аятолла
