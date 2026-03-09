Reuters: США рассматривают ослабление санкций в отношении российской нефти

США рассматривают вариант с ослаблением санкций против российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, причиной стало падение цен на нефть марки Brent. Накануне сообщалось о том, что стоимость одного барреля составляет $103,3.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков перечислил плюсы и минусы для России в такой ситуации. По его мнению, для России крайне важно не допустить дальнейшего роста цен на свое сырье, потому что по завышенной стоимости его тоже покупать не будут.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что высокие цены на нефть заставят страны ЕС осознать свои ошибки в ограничениях российских энергоресурсов. В самой Европе также задумались о послаблении антироссийских санкций в энергетической сфере.