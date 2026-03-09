МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: США рассматривают ослабление санкций в отношении российской нефти

В Вашингтоне готовы отреагировать на падение цен на нефть марки Brent.
Константин Денисов 09-03-2026 23:49
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

США рассматривают вариант с ослаблением санкций против российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, причиной стало падение цен на нефть марки Brent. Накануне сообщалось о том, что стоимость одного барреля составляет $103,3.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков перечислил плюсы и минусы для России в такой ситуации. По его мнению, для России крайне важно не допустить дальнейшего роста цен на свое сырье, потому что по завышенной стоимости его тоже покупать не будут.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что высокие цены на нефть заставят страны ЕС осознать свои ошибки в ограничениях российских энергоресурсов. В самой Европе также задумались о послаблении антироссийских санкций в энергетической сфере.

#Россия #в стране и мире #сша #нефть #санкции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 