Названы плюсы и минусы для РФ в росте цен на нефть из-за конфликта в Иране

По словам эксперта Юшкова, сверхвысокие цены могут также снизить спрос на российскую нефть.
Глеб Владовский 09-03-2026 11:04
© Фото: Aleksander Lyskin Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Растущие цены на нефть в связи с конфликтом в Иране будут выгодны для России, которые обернутся дополнительными доходами. Об этом рассказал «Звезде» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

«Цена нефти... выросла. Соответственно, и на российскую тоже... Сейчас повышенный ажиотаж именно вокруг нефти из РФ... Индия, Китай активно конкурируют за возможность купить ее. Это приводит к снижению дисконта (уступок на фоне рыночной цены - Прим. ред.)», - уточнил собеседник телеканала.

В то же время, по словам Юшкова, сверхвысокие цены могут иметь обратный эффект для России в виде снижения спроса. Поэтому самое главное для Москвы - сохранить цены на уровне до 100 долларов за баррель.

«Мало кто себе может позволить покупать нефть по 150 долларов за баррель. Поэтому дальнейший ее рост (цены - Прим. ред.) будет приводить к снижению объемов потребления. А потом восстанавливаться спрос будет долго», - подчеркнул эксперт.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что высокие цены на нефть заставят страны ЕС осознать свои ошибки в ограничениях российских энергоресурсов. Также сообщалось, что стоимость одного барреля нефти марки Brent на данный момент составляет $103,3.

#Россия #нефть #Иран #наш эксклюзив #Рост цен на топливо
