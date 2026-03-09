МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев: высокие цены на нефть разоблачат ошибки ЕС по российской энергетике

Впервые за четыре года стоимость одного барреля марки Brent превысила $100.
Константин Денисов 09-03-2026 05:52
© Фото: Алексей Алексеев, РИА Новости

Высокие цены на нефть заставят страны ЕС осознать свои ошибки в ограничениях российских энергоресурсов. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Бинго - добро пожаловать в мир нефти по цене выше 100 долларов. Большинство считало это невозможным, но прогнозировали 100+ долларов в июне», - написал он в соцсети Х.

Ранее стало известно о том, что цена за один баррель нефти марки Brent на данный момент составляет $103,3. Причинами стали блокировка Ормузского пролива, который большинством стран ЕС использовался в качестве основной артерии по поставке нефти, а также ослабление санкций США в отношении России.

Ранее WSJ сообщил, что Европа может пересмотреть свою политику в отношении российских энергоресурсов. ЕС планировал полностью отказаться от них с 1 января 2027 года, однако сейчас будет трудно найти альтернативу.

Кроме того, по мнению зарубежных СМИ, такая ситуация позволит России вести более уверенную политику на рынке сырья.

#в стране и мире #нефть #ЕС #Кирилл Дмитриев
