Пезешкиан: Иран готов к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Тегеран поставил США и Израилю одно условие.
Константин Денисов 09-03-2026 23:29
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие, при котором исламская республика готова к деэскалации конфликта с США и Израилем.

«Иран всегда заявлял о своей готовности к снижению напряженности в регионе при условии, что воздушное пространство, суша и территориальные воды наших соседей не будут использованы для атак на население Ирана», - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

По его мнению, кроме нанесения ударов по территории страны, США и Израиль также пытаются дестабилизировать отношения Ирана с его соседями в регионе. В качестве примера он привел обвинения Тегерана в атаках на Турцию.

Ранее сообщалось и о расколе в позициях США и Израиля по ударам по нефтяным объектам Ирана. В Вашингтоне недовольны тем, что израильские власти не уведомили союзников о реальных масштабов атак.

В свою очередь, Иран отреагировал ударами по военным объектам США и Израиля с использованием  гиперзвуковых ракет «Фаттах» и сверхтяжелых ракет классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар».

