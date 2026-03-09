Пожар возник в нефтедобывающем эмирате ОАЭ из-за обломков беспилотника

Пожар вспыхнул в нефтедобывающем эмирате Фуджейра в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

«Пожар произошел в результате падения обломков после успешного перехвата средствами противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

В настоящее время власти региона предпринимают все необходимые меры для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать огонь. Пострадало месторождение Фоз. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось. что Эмираты сами впервые атаковали Иран, нанеся удар по опреснительным сооружениям. Сами власти ОАЭ заявили, что не желают дальнейшей эскалации конфликта и находятся в состоянии обороны.

Накануне сообщалось о том, что Иран нанес удар по американским средствам ПВО, расположенным в Эмиратах.