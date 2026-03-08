Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по территории Ирана. Об этом сообщает издание Ynet. Официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока нет.

По информации издания, Эмираты атаковали иранское опреснительное сооружение. Израиль полагает, что это пока предупреждение для иранского руководства. Если атаки со стороны Тегерана продолжатся, то ОАЭ могут присоединиться к военным действиям, хотя, возможно, и в ограниченном масштабе.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян накануне заявил, что Эмираты находятся «на войне». Глава государства добавил, что страна не является «легкой добычей» для своих оппонентов. Он призвал их не заблуждаться, видя в процветании Эмиратов их слабость, особенно на фоне непрекращающихся атак Ирана на государства Персидского залива.

С момента начала военной операции в Иране власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) регулярно информировали о ракетных ударах, нанесенных Тегераном, в том числе по гражданским целям. По данным министерства обороны, в сторону ОАЭ было запущено 221 баллистическая ракета и более 1 300 беспилотников.