МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ОАЭ заявили, что находятся в состоянии обороны от иранских атак

Страна не стремится быть втянутой в конфликт, подчеркнули в МИД страны.
Владимир Рубанов 08-03-2026 16:57
© Фото: Middle_East_Spectator, Telegram

Объединенные Арабские Эмираты не стремятся быть втянутыми в конфликты или эскалацию. Об этом заявили 8 марта в МИД страны после сообщений СМИ о том, что ОАЭ якобы нанесли первый удар по Ирану.

Эмираты находятся в состоянии обороны в ответ на жестокую и ничем не спровоцированную иранскую агрессию, говорится в заявлении министерства. По данным эмиратской стороны, Тегеран запустил более 1 400 баллистических ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры и гражданскому населению страны. Это привело к гибели и ранениям мирных жителей.

Во внешнеполитическом ведомстве называли эти атаки вопиющим нарушением международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность ОАЭ. Они представляют прямую угрозу безопасности и стабильности страны, добавили в МИД.

При этом Эмираты подтверждают свое полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности своих граждан и жителей в соответствии с международным правом и Уставом ООН, говорится в заявлении.

В Абу-Даби пытаются понять действия Израиля и характер сообщений, поступающих из Иерусалима, написал в Х журналист Jerusalem Post. Речь идет о публикациях, что Эмираты впервые ударили по Ирану в ответ на атаки. Источник издания назвал недопустимым, чтобы так называемый «высокопоставленный израильский чиновник» говорил от имени и распространял слухи о действиях другого суверенного государства.

Ранее несколько израильских изданий сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты атаковали иранское опреснительное сооружение. Ynet предполагал, что это предупреждение для Ирана. Якобы, если атаки Тегерана продолжатся, ОАЭ могут вступить в войну.

#в стране и мире #Ближний Восток #мид #Израиль #Иран #оаэ #Объединенные Арабские Эмираты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 