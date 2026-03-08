ОАЭ заявили, что находятся в состоянии обороны от иранских атак

Объединенные Арабские Эмираты не стремятся быть втянутыми в конфликты или эскалацию. Об этом заявили 8 марта в МИД страны после сообщений СМИ о том, что ОАЭ якобы нанесли первый удар по Ирану.

Эмираты находятся в состоянии обороны в ответ на жестокую и ничем не спровоцированную иранскую агрессию, говорится в заявлении министерства. По данным эмиратской стороны, Тегеран запустил более 1 400 баллистических ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры и гражданскому населению страны. Это привело к гибели и ранениям мирных жителей.

Во внешнеполитическом ведомстве называли эти атаки вопиющим нарушением международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность ОАЭ. Они представляют прямую угрозу безопасности и стабильности страны, добавили в МИД.

При этом Эмираты подтверждают свое полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности своих граждан и жителей в соответствии с международным правом и Уставом ООН, говорится в заявлении.

В Абу-Даби пытаются понять действия Израиля и характер сообщений, поступающих из Иерусалима, написал в Х журналист Jerusalem Post. Речь идет о публикациях, что Эмираты впервые ударили по Ирану в ответ на атаки. Источник издания назвал недопустимым, чтобы так называемый «высокопоставленный израильский чиновник» говорил от имени и распространял слухи о действиях другого суверенного государства.

Ранее несколько израильских изданий сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты атаковали иранское опреснительное сооружение. Ynet предполагал, что это предупреждение для Ирана. Якобы, если атаки Тегерана продолжатся, ОАЭ могут вступить в войну.