Дмитриев: в мире начинается масштабный инфляционный ценовой шок

В мире из-за войны на Ближнем Востоке начинается масштабный инфляционный ценовой шок. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», - написал он в социальной сети X.

Дмитриев также приложил графики динамики цен на сырьевые товары. Можно заметить рост стоимости некоторых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения и морские перевозки.

Дмитриев ранее указал на неизбежность стоимости нефти выше $100 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов.

История с блокадой Ирана Ормузского пролива и удары по второму по величине мировому производителю сжиженного природного газа в Катаре уже привели к очередям на заправках в Азии и скачку мировых цен на газ более чем в полтора раза. Операция США и Израиля явно застала некоторых европейцев врасплох.