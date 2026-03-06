Катар не возобновит производство СПГ до прекращения боевых действий

Власти Катара заявили, что страна не возобновит производство сжиженного природного газа до полной остановки боевых действий на Ближнем Востоке. С таким посланием выступил государственный министр энергетики Саад аль-Кааби.

«Производство СПГ в Катаре не возобновится до полного прекращения боевых действий», - цитирует его слова газета Financial Times.

В минувшую среду Катар полностью прекратил сжижение газа после серии иранских ударов. Для возобновления работы потребуется не менее двух недель. Столько же уйдет на полное восстановление производительности, предупредили катарские специалисты. Первой о прекращении работ по сжижению природного газа заявила национальная нефтегазовая компания Qatar Energy. В среду она объявила форс-мажор по поставкам углеводородов.

Катар считается одним из ключевых поставщиков СПГ на мировой энергетический рынок. Только за прошлый год страна экспортировала 110 миллионов тонн СПГ, обеспечив пятую часть мирового рынка. Основным потребителем катарского газа является Китай. На его долю пришлось 25 миллионов тонн по году. Второе и третье места занимают Индия и Южная Корея соответственно.

О непростой ситуации на энергетических рынках после начала американо-израильской операции в Персидском заливе ранее рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Удары Ирана по нефтегазовой инфраструктуре региона - полбеды, полагает он. Основные потери мировые рынки несут из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива. По этой водной артерии на рынки поступает до 20% всей нефти и СПГ. Как только КСИР заявил о перекрытии пролива - цены на топливо взлетели в разы.