Axios: США и Израиль могут послать спецназ в Иран для захвата урана

Власти США и Израиля обсудили возможность отправки спецназа в Иран, чтобы захватить иранские запасы обогащенного урана. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на собственные источники.

Как отмечает портал, любая подобная операция потребует штурма хорошо укрепленных подземных сооружений. По информации авторов материала, пока неясно, американскому или израильскому спецназу будет поставлена задача. Возможно, миссия будет совместной. При этом захват ядерного топлива станет возможным лишь тогда, когда обе стороны будут уверены, что ВС Ирана более не представляют серьезной угрозы. В ходе брифинга в Конгрессе на этой неделе госсекретарю США Марко Рубио задали вопрос, можно ли захватить ядерные материалы Ирана.

«Кому-то нужно будет пойти и достать его», - ответил Рубио.

Источник в Минобороны Израиля заявил порталу, что вашингтонская администрация всерьез рассматривают возможность направить спецназ в Иран для выполнения определенных задач. Источник в США указал, что обсуждались варианты изъятия всех материалов у Ирана или привлечение экспертов для его обезвреживания на месте. К этой миссии необходимо привлечь не только спецназ, но и ученых, возможно, из Международного агентства по атомной энергии.

Чиновники США и Израиля также подчеркнули, что ядерное топливо Ирана может быть заблокировано под землей после масштабных ракетно-бомбовых ударов в июне прошлого года. По их словам, у самих иранцев сейчас нет доступа к этим запасам.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что американские военные в будущем могут отправиться в Иран для захвата обогащенного урана. Об этом он заявил журналистам. Газета The Washington Post сообщала, что элитные американские десантники могут быть отправлены на Ближний Восток. К такому выводу пришли авторы материала после внезапной отмены крупных военных учений 82-й воздушно-десантной дивизии США.