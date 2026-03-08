Трамп допустил отправку военных в Иран для захвата обогащенного урана

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские военные в будущем могут отправиться в Иран для захвата обогащенного урана. Об этом он заявил журналистам.

«В какой-то момент, возможно, мы это сделаем. Возможно, мы сделаем это позже», - ответил глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне газета The Washington Post сообщала, что элитные американские десантники могут быть отправлены на Ближний Восток. К такому выводу пришли авторы материала после внезапной отмены крупных военных учений 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Также американский лидер заявлял, что ВС США нанесут сильнейший удар по Ирану за «плохое поведение». Со слов Трампа, в ходе этой атаки будут уничтожены целые районы и улицы, которые до этого никогда не рассматривались в качестве целей.