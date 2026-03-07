МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WP: Пентагон готовит десантников к наземной операции в Иране

К участию в наземной операции против Ирана могут привлечь бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США, которые специализируются на захвате стратегических объектов.
Ян Брацкий 07-03-2026 22:11
© Фото: Sra Taylor Crul U.S. Air, Keystone Press Agency, Global Look Press

Элитные американские десантники могут быть отправлены на Ближний Восток. К такому выводу пришла газета Washington Post после внезапной отмены крупных военных учений 82-й воздушно-десантной дивизии США.

«На днях Пентагон внезапно отменил крупные учения штабной группы элитного десантного подразделения. Это решение вызвало бурные обсуждения внутри министерства войны о возможной отправке военных, специализирующихся на наземных боевых действиях, на Ближний Восток», - сообщает газета.

Десантники из 82-й дивизии расквартированы на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Подразделение насчитывает около четырех-пяти тысяч бойцов, готовых к развертыванию в течение 18 часов с момента поступления приказа. Бойцы считаются специалистами по части захвата аэродромов и прочих объектов критической инфраструктуры, защите дипломатических учреждений и проведении эвакуации. Координацией и планированием занимается штабная группа дивизии.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил иракским курдам принять участие в наземной операции против Ирана, пообещав им воздушное прикрытие. Сообщалось также, что инструкторы из ЦРУ якобы уже занимаются их подготовкой к вооруженному противостоянию. В Белом доме опровергли эти сообщения. Позже и сами курды заявили о своем нейтралитете относительно данного конфликта.

Темы возможной наземной операции в Иране Трамп уже касался на этой неделе. Тогда он заявил, что не боится начать боевые действия «на земле», но считает, что до этого не дойдет. Рассуждая о перспективах заключения мирного соглашения с Ираном, глава Белого дома заявил, что не приемлет ничего, кроме безоговорочной капитуляции иранцев.

