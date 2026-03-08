Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии готовился тайно. Об этом заявила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела. Ее слова передает YLE.

По ее мнению, этот вопрос тесно связан с внешней политикой Финляндии. Коскела заявила, что считает неприемлемым обстоятельством, что законодательная подготовка велась втайне. Информация о проекте была скрыта от парламента страны.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планы властей Финляндии отказаться от запрета на размещение ядерного оружия на своей территории ведут к эскалации напряженности в Европе и росту уязвимости Хельсинки. Заявление было ответом на сообщение главы минобороны Финляндии Антти Хяккянена. Он сообщил о разрешении правительства на ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории, если это связано с «обороной страны»

МИД РФ предупреждал о недопустимости подобных шагов. В дипломатическом ведомстве констатировали, что в НАТО угроз для безопасности России стало больше. Дипломаты отметили активность финских политиков в стремлении превратить страну в форпост альянса. Речь идет о размещении штабных структур блока, участии в стратегических учениях, радиолокационной разведке у российских границ и перемещении по своей территории ядерных арсеналов.

Страх Финляндии перед Россией и постоянный рост расходов Хельсинки на оборону уже сказались на состоянии национальной экономики. На фоне ее падения отмечается рост безработицы, особенно среди молодых людей. Сегодня около четверти из них не могут найти работу. Парламент страны при обсуждении годового бюджета урезает социальные расходы в пользу военных, как требует руководство НАТО.