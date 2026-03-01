Планы властей Финляндии отказаться от запрета на размещение ядерного оружия на своей территории ведут к эскалации напряженности в Европе и росту уязвимости Хельсинки. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о разрешении кабмина на ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории, если это связано с обороной страны.

«Это заявление, которое ведет к эскалации напряженности на европейском континенте. Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии», - сказал Песков.

О недопустимости подобных шагов ранее предупреждал российский МИД. На Смоленской площади констатировали, что с момента вступления Финляндии и Швеции в НАТО угроз для безопасности России стало больше. Дипломаты отметили активность финских и шведских политиков в стремлении превратить свои страны в форпост альянса. Речь идет о размещении штабных структур блока, участии в стратегических учениях, радиолокационной разведке у российских границ и перемещении по своей территории ядерных арсеналов.

Страх Финляндии перед Россией и постоянный рост расходов Хельсинки на оборону уже сказались на состоянии национальной экономики. На фоне ее падения отмечается рост безработицы, особенно среди молодых людей. Сегодня около четверти из них не могут найти работу. Парламент страны при обсуждении годового бюджета урезает социальные расходы в пользу военных, как того требует руководство НАТО.