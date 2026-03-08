МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Туск усомнился в уверенности Трампа в победе над Ираном

Туск обратил внимание, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке продолжается и «хаос распространяется».
Дарья Ситникова 08-03-2026 05:37
© Фото: Mateusz Bialczyk, Arena Akcji, Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск поставил под сомнение заявление президента США Дональда Трампа о победе над Ираном. Соответствующее заявление он выложил в социальной сети Х.

«Цены на нефть растут. Вашингтон может снять санкции с российской нефти. Кто здесь реальный победитель?» - написал он.

Туск выступил с таким обращением на фоне сообщения от Минфина США о возможности ослабления санкций на нефть России. Он также отметил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке продолжается и «хаос распространяется».

Трамп ранее анонсировал очень сильный удар по Ирану. Он отметил, что в ходе этой атаки будут уничтожены целые районы и улицы, которые до этого никогда не рассматривались в качестве целей.

Кроме того, элитные американские десантники могут быть отправлены на Ближний Восток. К такому мнению пришла газета Washington Post после внезапной отмены крупных военных учений 82-й воздушно-десантной дивизии США.

#Победа #Польша #сша #конфликт #Иран #Туск
