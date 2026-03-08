МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Совет экспертов определился с кандидатурой верховного лидера Ирана

В ближайшее время уполномоченный секретарь совета должен объявить решение.
Владимир Рубанов 08-03-2026 12:30
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency, Global Look Press

Ассамблея экспертов избрала верховного лидера Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на ее представителя Мохаммада-Мехди Мирбагери. В ближайшее время секретарь совета должен объявить решение. Член ассамблеи подчеркнул, что решение принято единогласно.

Согласно конституции, после сделанного выбора члены ассамблеи не имеют права менять свое мнение. Секретарем совета является аятолла Хоссейни Бушери. Он несет ответственность за информирование и публичное объявление решения ассамблеи экспертов.

Ранее издание Iran International сообщило, что сын покойного верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи назначен на его должность по решению ассамблеи экспертов. Официального подтверждения этого назначения не было. Сообщалось также о его ранении.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, когда Израиль и США начали военные действия на территории страны. По информации Financial Times, убийство стало результатом многолетней деятельности израильской разведки. Как утверждает издание, спецслужбы Израиля взломали дорожные камеры в Тегеране. Изображения с этих камер шифровались и передавались на серверы в Израиле.

