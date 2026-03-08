Зеленский сообщил об отправке военных на Ближний Восток

Владимир Зеленский заявил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток для помощи военным стран Персидского залива, оказавшимся под ударами многочисленных иранских беспилотников. Украинские командировочные будут обучать местных основам противодействия воздушным атакам. Первая группа военных из Украины отправится в регион Персидского залива 9 марта, пообещал Зеленский.

«Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, они осмотрятся, помогут, потому что они едут сразу с возможностями помочь», - заявил он в интервью ТСН.

Ранее сообщалось о планах США развернуть против БПЛА Ирана в регионе украинскую систему акустического обнаружения под названием «Небесная крепость». Просьба предоставить все необходимое была сделана в ультимативной форме, сообщает Financial Times. Сейчас специалисты решают вопросы адаптации технологий киевского режима под местный климат и ландшафт.

С предложением использовать украинцев на полях сражений с Ираном также предложил британский премьер-министр Кир Стармер. Сам он от ударов по Тегерану демонстративно отказался, но пообещал содействовать американо-израильским силам и другим партнерам Лондона в регионе. Проблема беспилотников актуальна для данного конфликта. Иран располагает большим количество недорогих дронов, на перехват и уничтожение которых Штаты вынуждены тратить дорогие ракеты-перехватчики. Это уже обошлось американской казне примерно в $4 млрд.