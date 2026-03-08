В США подсчитали затраты на первую неделю операции против Ирана

Первая неделя американо-израильской военной операции против Ирана обошлась казне США примерно в $6 млрд. Такие данные приводит газета The New York Times. На этой неделе представители американского военного ведомства отчитались перед Конгрессом и не исключили, что в скором времени обратятся за дополнительным финансированием.

«На этой неделе представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая неделя войны обошлась примерно в $6 млрд, и республиканцы ожидают, что администрация обратится к Конгрессу за дополнительным финансированием войны», - говорится в материале.

Львиная доля средств, примерно $4 млрд, были потрачены на дорогостоящие ракеты-перехватчики для борьбы с иранскими беспилотниками. Вашингтон и Израиль за первую неделю противостояния с Тегераном нанесли по целям в Исламской Республике порядка четырех тысяч ударов. Несмотря на масштаб бомбардировок, Иран сохраняет часть своего потенциала, сообщили изданию опрошенные им военные эксперты. Тем временем, в Белом доме до сих пор не знают, что можно будет считать победой над ослабленным противником.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Китай намерен оказать помощь Ирану в ближайшее время. Речь якобы идет о выделении финансов и поставках компонентов для ракет. По мнению американских спецслужб, на такой шаг Пекин может пойти в силу зависимости от иранской нефти.

Напомним, американо-израильская операция началась 28 февраля. Силы союзников ударили по целому ряду военных и гражданских объектов. Под огнем оказались пусковые ракетные установки, склады с вооружением и дронами, прочие объекты военной инфраструктуры. В первый день войны погиб Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.