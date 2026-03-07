МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: США хотят использовать украинскую систему против иранских дронов

Издание пишет, что рассматриваются возможности адаптации технологий киевского режима к климату и ландшафту Ближнего Востока.
Сергей Дьячкин 07-03-2026 11:29
© Фото: Iranian Army Office Keystone Press Agency

Соединенные Штаты и государства Персидского залива ведут переговоры с Украиной о развертывании системы акустического обнаружения под названием «Небесная крепость» против иранских БПЛА. Об этом заявила Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

«Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования», - поделился источник.

Он добавил, что, исходя из просьб американской стороны, ей будет предоставлено то, что нужно. По его словам, обсуждения проходят на правительственном, военном и частном уровнях. В материале говорится, что в рамках дискуссий рассматриваются возможности адаптации технологий киевского режима к климатическим и ландшафтным условиям Ближнего Востока.

Как сообщалось ранее, британский премьер Кир Стармер заявил, что его страна хочет привлечь украинцев для оказания помощи странам Персидского залива в борьбе с беспилотниками Ирана. Стармер также отметил, что США уже запросили разрешение на использование британских военных баз для ударов по Ирану. По его словам, единственный способ остановить «угрозу» - это уничтожить ракеты у их «источника», на складах хранения.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае продолжения ударов по территории стран Ближнего Востока. Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии сотрудничают с США и союзниками на Ближнем Востоке. Лидеры трех стран подписали заявление на фоне серии ударов иранских сил.

#в стране и мире #бпла #сша #беспилотники #ВСУ #Иран #Киевский режим #небесная крепость
