FT: США хотят использовать украинскую систему против иранских дронов

Соединенные Штаты и государства Персидского залива ведут переговоры с Украиной о развертывании системы акустического обнаружения под названием «Небесная крепость» против иранских БПЛА. Об этом заявила Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

«Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования», - поделился источник.

Он добавил, что, исходя из просьб американской стороны, ей будет предоставлено то, что нужно. По его словам, обсуждения проходят на правительственном, военном и частном уровнях. В материале говорится, что в рамках дискуссий рассматриваются возможности адаптации технологий киевского режима к климатическим и ландшафтным условиям Ближнего Востока.

Как сообщалось ранее, британский премьер Кир Стармер заявил, что его страна хочет привлечь украинцев для оказания помощи странам Персидского залива в борьбе с беспилотниками Ирана. Стармер также отметил, что США уже запросили разрешение на использование британских военных баз для ударов по Ирану. По его словам, единственный способ остановить «угрозу» - это уничтожить ракеты у их «источника», на складах хранения.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае продолжения ударов по территории стран Ближнего Востока. Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии сотрудничают с США и союзниками на Ближнем Востоке. Лидеры трех стран подписали заявление на фоне серии ударов иранских сил.