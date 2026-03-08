Москва ставила вопрос о покушении на генерала Алексеева на переговорах

Москва ставила в жесткой форме перед украинцами на переговорах в Женеве вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом рассказал «Вестям» начальник этого управления и член переговорной группы Игорь Костюков.

Покушение произошло утром 6 февраля в Москве. Исполнитель Любомир Корба несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Пострадавшего госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. ФСБ и МВД установили и задержали пособников покушения. Корбу нашли в Дубае и передали России. Его сообщником оказался Виктор Васин, его поймали в Москве. Другая сообщница, Зинаида Серебрицкая, скрылась в Турции. Ее объявили в международный розыск.

Корбу и Васина заключили под стражу. Кроме того, арестован сын Васина, Павел. По данным следствия, он предоставлял соучастникам транспорт и технику для наблюдения, а также помогал в сборе информации об адресах и автомобилях. Он признал свою вину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал покушение на Алексеева как теракт. Он заявил, что целью был срыв переговоров.

Трехсторонние встречи по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в первый день длились около шести часов, во второй - два часа. Потом глава российской делегации отдельно встретился с представителем Киева.