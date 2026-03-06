Опубликованы спутниковые снимки пожара на нефтяном терминале в ОАЭ

Иранская атака с использованием беспилотных летательных аппаратов на нефтяную инфраструктуру ОАЭ привела к серьезным повреждениям. Компания Soar Atlas получила новые спутниковые снимки сверхвысокого разрешения нефтепромышленной зоны Фуджейра в ОАЭ, сделанные 5 марта. Они показывают значительные повреждения ключевого хаба по хранению и перевалке нефти.

На снимках видны прямые попадания в резервуарный парк, где два крупных нефтехранилища охвачены сильным пламенем. Густой черный дым поднимается на многие километры, создавая угрозу для соседних объектов.

Судя по характеру пожара, огонь уничтожил верхние перекрытия резервуаров. Это повышает риск детонации близлежащих объектов. Некоторые из них уже имеют видимые повреждения. Рабочие поливают водой один из ближайших резервуаров. Другой уже уничтожен.

Работу спасателей серьезно затрудняют плотное задымление и риск новых взрывов. Инцидент в Фуджейре уже вызвал резкую реакцию на мировых рынках. Прекращение работы этого терминала угрожает стабильности глобальных поставок нефти.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Белый дом заявил, что действия были предприняты в ответ на ракетную и ядерную угрозу со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными атаками на израильские объекты. Кроме того, были нанесены удары по американским военным базам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Пострадали также гражданские и промышленные объекты. Эмираты отозвали посла из Тегерана и закрыли посольство.