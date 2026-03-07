Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана

США проведут крупнейшую бомбардировку Ирана уже ближайшей ночью. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Со слов американского министра, США нанесут «наибольший вред» иранским пусковым ракетным установкам. Сообщается, что удар ВС США нанесут и заводам по производству ракет.

«Этой ночью мы проведем самую крупную бомбардировку и нанесем наибольший вред иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет», - сказал Бессент в интервью Fox Business.

Несколько часов назад Скотт Бессент заявлял, что США могут ослабить санкции в отношении российской нефти. По его словам, это связано с дефицитом нефти на мировом рынке.