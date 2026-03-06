CNN: Китай готовится оказать помощь Ирану

В ближайшее время Китай может начать оказывать помощь Ирану в противостоянии с США. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на источники.

«Китай хочет прекращения войны, потому что она ставит под угрозу их энергоснабжение», - сказано в материале.

Согласно информации, Пекин может предоставить исламской республике финансовую помощь. Кроме того, поставить запчасти и компоненты для ракет.

Китай может пойти на такой шаг из-за того, что страна сильно зависит от иранской нефти. В ЦРУ эту информацию комментировать не стали.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с Ираном не может быть заключено никаких соглашений, кроме как на условиях полной капитуляции. После этого страну ждет «великое будущее», уточнил он.