CNN: Китай готовится оказать помощь Ирану

Пекин может предоставить Ирану финансовую помощь и поставить запчасти и компоненты для ракет.
Дарья Ситникова 06-03-2026 23:45
© Фото: Michael Runkel, imageBROKER.com, Global Look Press

В ближайшее время Китай может начать оказывать помощь Ирану в противостоянии с США. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на источники.

«Китай хочет прекращения войны, потому что она ставит под угрозу их энергоснабжение», - сказано в материале.

Согласно информации, Пекин может предоставить исламской республике финансовую помощь. Кроме того, поставить запчасти и компоненты для ракет.

Китай может пойти на такой шаг из-за того, что страна сильно зависит от иранской нефти. В ЦРУ эту информацию комментировать не стали.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с Ираном не может быть заключено никаких соглашений, кроме как на условиях полной капитуляции. После этого страну ждет «великое будущее», уточнил он.

#Китай #сша #Иран #помощь #энергоснабжение
