КСИР: Иран поразил нефтеперерабатывающий завод в Хайфе

Удар нанесли в ответ на атаку по нефтяным объектам в Тегеране.
Дарья Ситникова 08-03-2026 01:27
© Фото: Jerzy Dabrowski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Иран поразил нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции.

«В Хайфе был поражен ракетами Kheibarshekan», - сказано в материале.

Уточняется, что удар наносился в ответ на атаку по нефтяным объектам. Они расположены в Тегеране, пишет RT.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее сообщил, что несколько американских солдат попали в плен. Известно, что за сутки США понесли значительное число потерь среди военнослужащих на Ближнем Востоке, включая убитых и раненых.

Со слов израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, у Тель-Авива еще есть «сюрпризы», которые могут пошатнуть политический строй в Иране. Он отметил, что Тегеран создает те условия, которые позволят иранскому народу «самим определить свое будущее».

