Нетаньяху предупредил Иран о «сюрпризах»

У Израиля еще есть «сюрпризы», которые могут пошатнуть политический строй в Иране. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«У нас есть сюрпризы, чтобы пошатнуть режим», - сказал он в обращении к народу.

Израильский лидер отметил, что они создают те условия, которые позволят иранскому народу «самим определить свое будущее». Кроме того, политик обратился к военным Ирана, заявив, что они не пострадают, если сложат оружие.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее объявил о прекращении ракетных ударов и атак беспилотников по соседним странам. Глава государства подчеркнул, что отныне Тегеран не будет наносить удары по соседям, если только они не атакуют Иран первыми.

Однако президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что с Ираном не может быть заключено никаких соглашений, кроме как на условиях полной капитуляции. С его слов, после этого и избрания «великого и приемлемого лидера(ов)» США вместе с партнерами будут «неустанно трудиться», чтобы вернуть Тегеран из состояния упадка и превратить его в более мощную, процветающую и влиятельную страну, чем когда-либо прежде.