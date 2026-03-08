Киев потребовал от Будапешта вернуть два броневика с золотом и деньги

Венгрия незаконно изъяла имущество Украины, заявил Ощадбанк. В том числе - автомобили и ценности, которые перевозили задержанные инкассаторы.

После возвращения семерых инкассаторов на родину их автомобили и ценности остаются в незаконном владении венгерских властей, отметил банк. Речь идет о двух инкассаторских машинах и ценностях на сумму $40 млн, €35 млн и 9 кг банковского золота.

Финансовая организация потребовала от Венгрии вернуть изъятое имущество и заявила о намерении защитить свои права. Банк намерен обжаловать решение Будапешта, которое ограничило возможность пребывания сотрудников банка в ЕС. По мнению банка, эта мера была применена без достаточных оснований венгерской Миграционной службой.

Банк также намерен детально рассмотреть вопрос о нарушении прав своих сотрудников во время их задержания. Им якобы больше суток не предоставляли доступ к юридической помощи и консульской поддержке. Кроме того, банк намерен предпринять правовые действия для возвращения конфискованного имущества.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что конфискованные у украинских инкассаторов деньги останутся в стране, пока не станет ясно, кому они принадлежат. А глава МИД Петер Сийярто высказал предположение, что изъятые средства могут быть связаны с украинской мафией. По его словам, в последние месяцы через территорию Венгрии было перевезено $900 млн, €420 млн и 146 килограммов золота.