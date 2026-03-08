МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Киев потребовал от Будапешта вернуть два броневика с золотом и деньги

Финансовое учреждение собирается предпринять правовые шаги для возврата имущества.
Владимир Рубанов 08-03-2026 12:09
© Фото: Правительство Венгрии

Венгрия незаконно изъяла имущество Украины, заявил Ощадбанк. В том числе - автомобили и ценности, которые перевозили задержанные инкассаторы.

После возвращения семерых инкассаторов на родину их автомобили и ценности остаются в незаконном владении венгерских властей, отметил банк. Речь идет о двух инкассаторских машинах и ценностях на сумму $40 млн, €35 млн и 9 кг банковского золота.

Финансовая организация потребовала от Венгрии вернуть изъятое имущество и заявила о намерении защитить свои права. Банк намерен обжаловать решение Будапешта, которое ограничило возможность пребывания сотрудников банка в ЕС. По мнению банка, эта мера была применена без достаточных оснований венгерской Миграционной службой.

Банк также намерен детально рассмотреть вопрос о нарушении прав своих сотрудников во время их задержания. Им якобы больше суток не предоставляли доступ к юридической помощи и консульской поддержке. Кроме того, банк намерен предпринять правовые действия для возвращения конфискованного имущества.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что конфискованные у украинских инкассаторов деньги останутся в стране, пока не станет ясно, кому они принадлежат. А глава МИД Петер Сийярто высказал предположение, что изъятые средства могут быть связаны с украинской мафией. По его словам, в последние месяцы через территорию Венгрии было перевезено $900 млн, €420 млн и 146 килограммов золота.

#в стране и мире #Украина #Венгрия #Виктор Орбан #Задержание #деньги #банк #золото
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 