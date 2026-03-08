Welt: США не смогут закрыть потребности Киева в ракетах для Patriot

Президент США Дональд Трамп не сможет удовлетворить запрос Владимира Зеленского на поставки ракет для систем Patriot, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, этому не поможет даже отправка украинских специалистов на Ближний Восток. пишет РИА Новости.

Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к дефициту ракет для систем Patriot, писала газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах. По информации издания, в первые дни боевых действий страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. США и Израиль тоже понесли значительные затраты.

У американцев нет большого запаса ракет для систем Patriot, заявил Ваннер в эфире канала. Он отметил, что многие из них необходимы для их собственной войны с Ираном и для поддержки союзников в арабском мире.

При этом Зеленский по обращению Вашингтона согласится на отправку украинских специалистов на Ближний Восток. Это связано с тем, что Киев нуждается в поставках вооружений от США, добавил Ваннер. Американцы стремятся заручиться поддержкой Украины в перехвате иранских беспилотников в рамках операции на Ближнем Востоке, писало издание Politico со ссылкой на источники.

Во вторник Зеленский предложил странам Ближнего Востока украинские системы перехвата дронов. Однако взамен он запросил ракеты Patriot. Британская газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции против Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран ответил ударами по Израилю и военным объектам США в регионе. Вашингтон и Тель-Авив обосновали начало военной операции превентивными мерами и угрозами со стороны Тегерана, связанными с его ядерной программой. Кроме того, они заявляют о стремлении к смене власти в Иране.