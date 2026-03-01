МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Fox News: США готовят к отправке на Ближний Восток третий авианосец

Американский авианосец «Джордж Буш» присоединиться к уже действующим против Ирана «Аврааму Линкольну» и «Джеральду Форду».
Сергей Дьячкин 07-03-2026 07:34
© Фото: Mc2 Mitchell Mason, U.S. Navy, Global Look Press

США готовят к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана третий по счету авианосец «Джордж Буш». Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Третий авианосец США готовится пересечь Атлантику и присоединиться к войне против Ирана», - говорится в материале.

Уточняется, что авианосец «Джордж Буш» завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина. Ожидается, что скоро состоится его отправка. Об этом в эфире телеканала заявил корреспондент Лукас Томлинсон.

По его данным, корабль отправят в восточное Средиземноморье. В настоящее время в боевых действиях против Ирана уже задействованы авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд».

Газета The Wall Street Journal писала, что моряки с «Джеральда Форда» испытывают значительное напряжение из-за продления своей миссии и неожиданной переброски на Ближний Восток. Многие подумывают об увольнении из ВМС. Авианосец бороздит моря и океаны уже восемь месяцев. Авианосец вышел из порта Норфолк в Вирджинии в июне прошлого года. Несколько месяцев моряки выполняли задачи в акватории Карибского моря, после чего направились на Ближний Восток.

Сегодня ВМС Ирана ударили береговой ракетой по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Об этом сообщила пресс-служба армии Исламской Республики. По словам представителя Генштаба ВС Ирана Абольфазля Шекарчи, действия с каждым днем будут становиться все больше. Он добавил, что США и Израиль ждут «большие сюрпризы».

До этого «Авраам Линкольн» был вынужден покинуть прежнее место дислокации. Его атаковали четыре баллистические ракеты ВС Ирана. По информации КСИР, американский корабль направился в сторону Индийского океана с места базирования. Его вынужденное перемещение может быть сигналом о серьезных полученных повреждениях или об изменении обстановки в регионе.

#авианосец #сша #Ближний Восток #Иран #ВМС США #Джордж Буш
