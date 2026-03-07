ВМС Ирана заявили, что запустили ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln

ВМС Ирана ударили по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Об этом сообщает пресс-служба армии Исламской Республики.

«Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln», - говорится в сообщении.

Со слов представителя Генштаба ВС армии Ирана Абольфазля Шекарчи, которые приводит Fars, действия Исламской с каждым днем будут становиться все больше. Он добавил, что США и Израиль ждут «большие сюрпризы».

Несколько дней назад иранские военные поразили американское судно в Персидском заливе. Сообщалось, что после удара танкер загорелся.