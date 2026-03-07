МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВМС Ирана заявили, что запустили ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln

Со слов представителя Генштаба ВС Ирана, США и Израиль ждут «большие сюрпризы».
Виктория Бокий 07-03-2026 00:18
ВМС Ирана ударили по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Об этом сообщает пресс-служба армии Исламской Республики.

«Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln», - говорится в сообщении.

Со слов представителя Генштаба ВС армии Ирана Абольфазля Шекарчи, которые приводит Fars, действия Исламской с каждым днем будут становиться все больше. Он добавил, что США и Израиль ждут «большие сюрпризы».

Несколько дней назад иранские военные поразили американское судно в Персидском заливе. Сообщалось, что после удара танкер загорелся.

#авианосец #сша #Иран #вмс ирана #USS Abraham Lincoln
