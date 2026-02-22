МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: поход на Ближний Восток деморализовал экипаж авианосца Gerald R. Ford

Моряки находятся в походе уже восемь месяцев, а после получения приказа направляться на Ближний Восток их миссия может стать рекордной по продолжительности.
Ян Брацкий 22-02-2026 04:03
© Фото: Christopher Drost Keystone Press Agency Global Look Press

Военные моряки США с авианосца Gerald R. Ford испытывают значительное напряжение из-за продления своей миссии и неожиданной переброски на Ближний Восток. Многие подумывают об увольнении из ВМС, пишет газета The Wall Street Journal. Стандартная миссия для экипажа авианосца длится до полугода. Gerald R. Ford бороздит моря и океаны уже восемь месяцев.

«Один моряк пропустил смерть своего прадеда. Другая думает о том, чтобы уйти из ВМС после почти года разлуки со своей маленькой дочерью. Еще двое сказали, что на корабле были проблемы с канализацией», - пишет издание.

Авианосец вышел из порта Норфолк в Вирджинии в июне прошлого года. Несколько месяцев моряки выполняли задачи в акватории Карибского моря, после чего направились на Ближний Восток. Длительность миссии может составить 11 месяцев, что станет абсолютным рекордом, пишет Life.ru.

Между тем, усталость экипажа может сказаться на эффективности ведения военных операций, опасаются опрошенные изданием эксперты. Пример тому - моряки с авианосца USS Harry S. Truman, потерявшие весной прошлого года несколько истребителей при отражении атак повстанцев-хуситов в Красном море. Причиной назвали высокий темп операции.

Сейчас авианосец Gerald R. Ford находится в районе южного побережья Кипра, недавно он благополучно прошел через Гибралтарский пролив. В состав ударной группы корабля также входят ракетные эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge. Между тем, США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку со времен войны в Ираке в 2003 году. Пентагон уже осуществил 193 авиапереброски в ближневосточный регион. В состав усиления вошли танкеры, истребители, разведывательные и наблюдательные средства, а также вспомогательные самолеты.

#сша #Пентагон #Ближний Восток #Иран #Авианосец Gerald R. Ford
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 