IRIB: израильский десант надел форму ливанской армии для маскировки

Израильский десант для высадки в населенном пункте Наби-Шит надел форму армии Ливана для маскировки, но он был рассекречен и окружен. Об этом сообщило агентство IRIB.

«Десант и коммандос Израиля надели форму армии Ливана для маскировки, но были обнаружены жителями долины Бекаа», - сказано в материале.

Информации об их состоянии на текущий момент пока неизвестна. Подробности уточняются.

Ранее стало известно, что США и Израиль ударили по северу Ирана, в результате чего погибли 17 человек. Кроме того, 12 человек получили ранения.

Ко всему этому, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заподозрил администрацию американского президента Дональда Трампа в ведении закулисных переговоров с Ираном. За разъяснением ситуации он обратился в Белый дом.