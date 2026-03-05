Нетаньяху заподозрил Белый дом в ведении тайных переговоров с Ираном

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заподозрил администрацию американского президента Дональда Трампа в ведении закулисных переговоров с Ираном. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, разведка Израиля получила на текущей неделе информацию, что между Ираном и США могут быть контакты по вопросу прекращения огня. Отмечается, что за разъяснением ситуации Нетаньяху обратился в Белый дом.

Обращение израильского премьера указывает на то, что Тель-Авив обеспокоен возможным стремлением Соединенных Штатов к прекращению огня в Иране. Беспокойство вызывает конкретная деталь: США, возможно, хотят прекратить атаки Ирана до того, как будут выполнены все задачи этой военной операции.

Несколько дней назад американский лидер Дональд Трамп заявлял, что не видит смысла в дальнейших переговорах с иранской стороной. Он считает, что для диалога слишком поздно, учитывая потери официального Тегерана последних дней.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США в настоящий момент не планируют использовать наземные силы в ходе военной операции в Иране, но не исключают такой возможности. Она заявила и о своей позиции насчет происходящего на Ближнем Востоке, подчеркивая, что «Трамп мудро поступает».