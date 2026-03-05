МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху заподозрил Белый дом в ведении тайных переговоров с Ираном

Разведка Израиля получила данные, что между Ираном и США могут быть контакты по вопросу прекращения огня.
Виктория Бокий 05-03-2026 00:59
© Фото: Maayan Toaf, Israel Gpo, Globallookpress

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заподозрил администрацию американского президента Дональда Трампа в ведении закулисных переговоров с Ираном. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, разведка Израиля получила на текущей неделе информацию, что между Ираном и США могут быть контакты по вопросу прекращения огня. Отмечается, что за разъяснением ситуации Нетаньяху обратился в Белый дом.

Обращение израильского премьера указывает на то, что Тель-Авив обеспокоен возможным стремлением Соединенных Штатов к прекращению огня в Иране. Беспокойство вызывает конкретная деталь: США, возможно, хотят прекратить атаки Ирана до того, как будут выполнены все задачи этой военной операции.

Несколько дней назад американский лидер Дональд Трамп заявлял, что не видит смысла в дальнейших переговорах с иранской стороной. Он считает, что для диалога слишком поздно, учитывая потери официального Тегерана последних дней.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США в настоящий момент не планируют использовать наземные силы в ходе военной операции в Иране, но не исключают такой возможности. Она заявила и о своей позиции насчет происходящего на Ближнем Востоке, подчеркивая, что «Трамп мудро поступает».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 